HABER

Baraj gölüne uçan kamyonetin batma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkıp, baraj gölüne uçan kamyonet sürücüsü Turan Sarıoğlu'nun (50), aracıyla birlikte suya batıp boğularak hayatını kaybettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Baraj gölüne uçan kamyonetin batma anı kamerada

AYVACIK (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkıp, baraj gölüne uçan kamyonet sürücüsü Turan Sarıoğlu'nun (50), aracıyla birlikte suya batıp boğularak hayatını kaybettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün, Ayvacık ilçesi Gıdışali Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çarşamba'dan Ayvacık yönüne seyir halinde olan Turan Sarıoğlu yönetimindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, baraj gölüne yuvarlandı. Suya gömülen kamyonet, çağırılan jandarma ve itfaiyenin çalışması sonucu dalgıçlar tarafından yeri belirlenip çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
BATMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Baraj gölüne uçan kamyonetin içerisinde sürücüsüyle birlikte suya gömüldüğü o anlar da, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde, su yüzeyinde duran kamyonetin saniyeler sonra batıp suya gömüldüğü görüldü.

FOTOĞRAFLI

Baraj gölüne uçan kamyonetin batma anı kameradaBaraj gölüne uçan kamyonetin batma anı kameradaBaraj gölüne uçan kamyonetin batma anı kameradaBaraj gölüne uçan kamyonetin batma anı kamerada

PARTNERAileler dikkat! Çocuklarınızı bu yöntemle cinsel istismara karşı koruyunAileler dikkat! Çocuklarınızı bu yöntemle cinsel istismara karşı koruyun
Ardahan'da deprem simülasyon TIR'ında eğitim verilecekArdahan'da deprem simülasyon TIR'ında eğitim verilecek
Ölmeden önce şüphelilerden birinin adını verdi, katil zanlısı yakalandıÖlmeden önce şüphelilerden birinin adını verdi, katil zanlısı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.