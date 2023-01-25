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  4. Baraj gölüne uçan otobüste can pazarı yaşandı! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Baraj gölüne uçan otobüste can pazarı yaşandı! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

25.01.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da belediye yolcu otobüsü baraj gölüne uçtu. Yaşanan can pazarının görüntüleri ortaya çıktı. Özel halk otobüsünün araç içi kamerasında yolcuların paniklediği anlar görülürken çığlık sesleri duyuluyor.

Malatya’daki kaza 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi Atabey Feribot İskelesi'nde meydana geldi. M.Ş. (53) idaresindeki özel halk otobüsü sürücünün kontrolünden çıkarak içerisindeki yolcularla birlikte Karakaya Baraj Gölü'ne uçtu.

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DALGIÇLAR UZUN SÜRE ARAMA YAPTI

Kazada S.İ. (69), E.E. (26), G.İ. (61) ve A.İ. (63) ise hafif yaralandı. Otobüsten çıkarılan yolcular hastaneye kaldırılırken, içeride başka birilerinin olup olmadığını öğrenmek için su altı dalgıçları uzun süre otobüs içi ve çevresinde dalış yaparak arama yaptı.

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OTOBÜSÜN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Can pazarının yaşandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde kazayı hisseden yolcuların paniklediği görülürken aracın suya daldığı anda ise yolcuların çığlık attıkları duyuluyor. (İHA)

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Malatya baraj gölü otobüs

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