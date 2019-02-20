Baraj havzalarında kar bereketi

Başkentte etkili olan kar yağışları barajların doldurmaya devam ediyor. Ankara’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlara gelen su miktarı Şubat ayı itibariyle bir yıl öncesine oranla 124,12 milyon metreküp arttı.

ASKİ Genel Müdürlüğünce 7 barajda yapılan ölçümlere göre; geçen yıl 18 Şubat’ta yüzde 21,75 olan barajlardaki toplam su miktarı bu yıl aynı tarihte yüzde 29.61 seviyelerine çıktı. Baraj havzalarında incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, başkentte 1992 yılından sonra ilk kez doluluk oranlarında rekor kırıldığını açıkladı.

Başkentin içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar Barajı’nı besleyen Işık Dağı ile Çamlıdere Barajı’nı besleyen Benli Yaylası’nda incelemelerde bulunan Kınacı, bazı baraj havzalarında kar kalınlığının 93 santimi gördüğünü söyledi. Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2, Çamlıdere ve Elmadağ barajlarındaki toplam su rezervinin 469 milyon metreküpü geçtiğini ifade eden Kınacı, geçen yıl aynı tarihlerde barajlardaki su rezervinin 345 milyon metreküp olduğunu hatırlattı.

“Benli Yaylası ve Işık Dağı’na düşen kar önemli”

ASKİ Genel Müdürü Kınacı, içme suyu kaynakları için Ankara merkezdeki yağışların değil, Çamlıdere Barajı’nı besleyen Benli Yaylası ile Kurtboğazı Barajı’nı besleyen Işık Dağı’na düşen karın çok daha önemli olduğunu vurguladı. Üç barajı besleyen Işık Dağı’nda su kaynakları hakkında açıklamalarda bulunan Kınacı, "Başkent’in en önemli su havzalarından biri olan Eğrekkaya, Akyar ve Kurtboğazı Barajlarını bin 610 metre rakımlı Işık Dağı besliyor. Burada yağan kar ve yağış Ankara’yı doğrudan etkilemektedir. Karların erimesiyle birlikte Ankara için 100 milyon metreküpe yakın su elde edeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi. “Kurtboğazı ve Çubuk Barajı’nda bol suyumuz var”

Kurtboğazı Barajı’nın yüzde 74, Çubuk Barajı’nın su rezervinin ise yüzde 84 oranında dolu olduğunu belirten Kınacı, "Bu oran oldukça yüksek bir orandır. Kurtboğazı ve Çubuk 2 barajlarında önceki yıllarla karşılaştıracak olursak mevsim itibariyle olması gerekenden daha fazla su olduğunu söyleyebilirim. Başkente ağırlıklı olarak bu suyu vereceğiz. Eğer kısa sürede bu barajlarımızdaki suyu kullanmazsak gelecek sularla birlikte barajların dolarak taşması söz konusu olabilir” dedi.

Baraj havzalarına gelen su miktarıyla ilgili olarak geçen yıllarla bu yıl arasında kıyaslama yapan Kınacı, şu bilgileri verdi:

“1992 Ocak ayından itibaren havzalarda su ölçümleri yapıldı. Ocak ayında en fazla yağış 65 milyon 520 metreküple bu sene meydana geldi. İçinde bulunduğumuz Şubat ayının 20. gününde ise barajlara gelen su miktarı 96 milyon 642 bin metreküp oldu. Oysa geçen yıl şubatın tamamında 60 milyon metreküp su gelmişti. Yani 20 günde geçen yılın tüm ayından daha fazla barajlarımıza su gelmiş oldu. Geçen yıllarla karşılaştıracak olursak, şu ana kadar en fazla suyun geldiği 3-4 yıldan biri oldu. Ayın tam olarak dolmadığını da düşünecek olursak da bu eğilim devam ederse 1992 yılından bu yana en çok su gelen 2. yıl olacak.”

"Barajları besleyen yer altı sularıdır"

Barajların asıl beslenme kaynağının yer altı suları olduğunu belirten Kınacı, “Yer altı sularını da besleyen kar sularıdır. Ankara’da bu yıl kar yağışları açısından oldukça bereketli geçiyor. İlkbahar aylarında da karların erimesiyle birlikte temmuz ayına kadar barajlarımıza su gelmeye devam edecek. Aynı zamanda hem yüzeyden hem de yer altından barajların beslenmesiyle birlikte geçen yıllara oranla bu yıl ortalamanın üzerinde suyun geleceğini söylememiz mümkündür. Ayrıca İlkbahar aylarındaki yağmurları göz önünde bulundurmadan konuşuyorum” diye konuştu. “Benli Yaylası’nda kar kalınlığı 93 santimi gördü”

Ankara’ya su sağlayan barajlardan biri olan Çamlıdere Barajı’nın 1 milyar 220 milyonun üzerinde su tutma rezerviyle Ankara’nın tek başına 3 yıllık su ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Kınacı, “Çamlıdere Barajı’nın doluluk oranı şu anda yüzde 23 oranındadır. Bu barajımızı Benli Yaylası’ndan gelen sular beslemektedir. Yayladaki kar kalınlığı da 93 santimi gördü. Bu barajımız bugüne kadar yüzde 45 oranında dolmuş. Benli Yaylası ve Gerede’den gelecek olan suyla birlikte İnşallah Çamlıdere Barajımızın doluluk oranının yüzde 50’yi aşmasını umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Üniversitelerle işbirliği

Barajlardaki suyun optimum verimli kullanılması için üniversitelerle yeni bir çalışma yaptırdıklarının altını çizen Kınacı, “Bu proje bittikten sonra suyun kalitesi ve miktarına göre hangi barajdan ne kadar su alacağımızı önceden belirleyeceğiz. Bu çok önemli bir projedir. Bir barajda su taşıyor, diğer bir barajda ise su seviyesi düşüyor diyelim. Bu proje nerden ne kadar su alacağımızı bilmemizi sağlayacak. Bunu da Ankara’da ilk defa yapmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu. “Ankaralılar rahat olsun ama suyu da israf etmesin”

Meteorolojiden gelen bilgilere göre dağlardaki kar yağışlarının devam edeceğine dikkat çeken Kınacı, “Ankaralılar rahat olsunlar bu sene Gerede’den gelecek suyla birlikte musluklardan yeterli miktarda ve kaliteli su akacak. Diğer şehirlerle karşılaştırıldığında kişi başına en fazla Ankaralılar su kullanıyor. Ankaralılardan da istediğim lütfen suyu israf etmeden tüketsinler. Suyumuzu sadece bugün için değil, gelecek yıllarda da ihtiyacımıza cevap verebilmesi için tasarruflu kullanalım” uyarısında bulundu.