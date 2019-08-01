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Baraj havzasında kalan iki mahalle için yeni yerleşim yerleri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki Rahmanlar Barajı'nın su havzasında kalan kırsal Derebebekler ve Dereuzunyer mahallelerinin yeni yerleşim alanı parselleri, noter huzurunda belirlendi.

Baraj havzasında kalan iki mahalle için yeni yerleşim yerleri belirlendi

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki Rahmanlar Barajı'nın su havzasında kalan kırsal Derebebekler ve Dereuzunyer mahallelerinin yeni yerleşim alanı parselleri, noter huzurunda belirlendi.
Ev ve arizileri Rahmanlar Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan Derebebekler ve Dereuzunyer mahallelerinde yaşayan hak sahiplerinin mağduruyetinin giderilmesi için Ödemiş Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi için düzenlene törene, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, Derebebekler Muhtarı Fikret Toktaş, Dereuzunyer Mahallesi Muhtarı Hasan Fırtına, Günlüce Mahallesi Muhtarı Adem Keskin, Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı ve İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran ile Derebebekler ve Dereuzunyer mahalleleri sakinleri katıldı.
Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, törendeki konuşmasında, "5543 sayılı İskan Kanunu'nun 16. maddesi kapsamında fiziksel yerleşim düzenlemesinde, Rahmanlar Barajı'nın su havzasında kalan kırsal Derebebekler ve Dereuzunyer mahallelerinden toplam 39 aile hak sahibi kabul edildi. Günlüce mevkiindeki eski su deposu alanına bu hak sahibi ailelerimiz için 39 ev yapılacak. Yerleşim için 8.6 hektarlık orman alanı Hazine adına tescil edilmiş, Bakanlığımız adına tahsis edilmiştir. İmar Planı ve Parselasyon Planı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce yapılacak. Bu konu Bakanlığımızca onaylanmıştır. Yerleşim alanında 44 parselde 39 konut, 1 sosyal tesis, 1 cami 1 ticari alan parseli oluşturulmuştur" dedi.
ÖDEMELER EVLER BİTTİKTEN 2 YIL SONRA BAŞLAYACAK
Konuşmaların ardından noter huzurunda yapılan kura çekilimiyle 39 hak sahibi ailenin arsaları belirlendi. 500, 600, 700 metrekarelik arsalar için hak sahipleri, metrekare başına 5 TL ödeyecek. Ödemelerin toplam tutarın yarısının peşin, kalanının ise 2 yıl içerisinde yapılacağı belirtildi. Konut sahipleri için çıkarılacak 77 bin TL'lik kredinin ödemesi, evler bittikten 2 yıl sonra başlayacağı ve 10 yıl vadeli olacağı kaydedildi.
RAHMANLAR BARAJI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ödemiş'te 25 Kasım 2013 tarihinde yapımına başlanan Rahmanlar Baraiı'nın inşaatı sürüyor. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın, gövde dolgusunda yüzde 80'in üzerinde fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı. Temelden yüksekliği 90 metre olacak baraj yaklaşık 65 milyon liraya mal olacak ve tamamlandığında bölge üreticisine her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazandıracak. Rahmanlar Barajı'nda yıl sonuna kadar kalan toplam 100 bin metreküplük dolgu işlemi tamamlanıp, gövdesi beton kaplamaya hazır hale getirileceği bildirildi. Gelecek yıl gövde kaplama çalışmalarının da bitirilmesinin ardından barajda, su tutulmaya başlanacak. Barajda depolanacak 25 milyon 150 bin metreküp suyun 9 milyon 360 bin metreküpünün ilçeye içme suyu olacak verilecek, kalan kısmı ile de 14 bin 340 dekar verimli tarım arasizi sulanacak.

FOTOĞRAFLI

Baraj havzasında kalan iki mahalle için yeni yerleşim yerleri belirlendiBaraj havzasında kalan iki mahalle için yeni yerleşim yerleri belirlendiBaraj havzasında kalan iki mahalle için yeni yerleşim yerleri belirlendiBaraj havzasında kalan iki mahalle için yeni yerleşim yerleri belirlendi

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