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  4. Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 12:07 | Son Güncelleme

Muş’ta yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı’nda iş makinesi ile suya düşen bir işçi kayboldu.

Olay, Muş-Varto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan-2 Barajında meydana geldi. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iş makinesiyle (ekskavatör) birlikte baraj gövdesinde çalıştığı sırada suya düşen evli ve 7 çocuk babası Ömer Demir (45) suda kayboldu.

Düşme anını fark eden işçiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve AFAD ekipleri ise arama çalışması için hazırda bekletiliyor.

Öte yandan baraj inşaatında çalışmalara ara verildi.

(İHA)

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