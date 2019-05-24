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Baraj kapağı açıldı, bir araç, 1 tesis ve yollar su altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 17:20 | Son Güncelleme

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nün açılan savaklardan bugün itibariyle saniyede 3 bin 300 metreküp su tahliye yapılması nedeniyle bir araç, bir balık üretim tesisi ile bazı yollar su altında kaldı, birkaç balık kafesi de zarar gördü.Türkiye’nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES) 45 yılı geride bıraktı.

Baraj kapağı açıldı, bir araç, 1 tesis ve yollar su altında kaldı

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nün açılan savaklardan bugün itibariyle saniyede 3 bin 300 metreküp su tahliye yapılması nedeniyle bir araç, bir balık üretim tesisi ile bazı yollar su altında kaldı, birkaç balık kafesi de zarar gördü.
Türkiye’nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES) 45 yılı geride bıraktı. Maksimum seviyeye ulaşan Keban Barajı’nda geçtiğimiz hafta 15 yıl sonra bir ilk yaşanmış 6 savak kapağı açılarak saniyede bin 200 metreküp su tahliyesine başlanmıştı. 158 kilometrelik havzası bulunan göle günlük 3 bin metreküp su girmesiyle bugün olası bir taşkın yaşanmaması için, kapak aralıkları biraz daha açılarak saniyede 3 bin 330 metreküp su da tahliye edilmeye başlandı. Tahliye edilen su nedeniyle kenarda kalan 1 araçla yollar su altında kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bazı balık kafesleri zarar gördü, bir alabalık üretim tesisini de su bastı.
Öte yandan Keban Belediyesi tarafından da gün boyu hoparlörle uyarı yapıldı.

Baraj kapağı açıldı, bir araç, 1 tesis ve yollar su altında kaldı

Baraj kapağı açıldı, bir araç, 1 tesis ve yollar su altında kaldı

Baraj kapağı açıldı, bir araç, 1 tesis ve yollar su altında kaldı

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