Baraj kapağı açıldı; suda mahsur kaldı 

Emrah KIZIL/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, Batman Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince Aziz Nakçi (22), çayda mahsur kaldı. Nakçi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Batman Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Azik Nakçi, Batman Barajı'nın kapakları açılması sonucu su seviyesi yükselmesiyle mahsur kaldı. Çayın ortasındaki adacıkta Nazik'in mahsur kaldığını gören çevredekiler olayı AFAD ve UMKE ekiplerine bildirerek, kurtarma çalışması başlattı. Bir kişi küçük sandala binerek, Nazik'i mahsur kaldığı suda kurtarıp, karaya ulaştırdı.

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