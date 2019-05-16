HABER

Baraj kapağı açıldı; suda mahsur kaldı 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, Batman Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince Aziz Nakçi (22), çayda mahsur kaldı.

Emrah KIZIL/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, Batman Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince Aziz Nakçi (22), çayda mahsur kaldı. Nakçi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Batman Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Azik Nakçi, Batman Barajı'nın kapakları açılması sonucu su seviyesi yükselmesiyle mahsur kaldı. Çayın ortasındaki adacıkta Nazik'in mahsur kaldığını gören çevredekiler olayı AFAD ve UMKE ekiplerine bildirerek, kurtarma çalışması başlattı. Bir kişi küçük sandala binerek, Nazik'i mahsur kaldığı suda kurtarıp, karaya ulaştırdı.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Traktörün altında kalıp öldüTraktörün altında kalıp öldü
Hafif ticari araç menfez boşluğuna yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralıHafif ticari araç menfez boşluğuna yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.