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Baraj kapağı koptu, 5 ilçe uyarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 21:20 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavak 3 radyal kapaktan açılmaya çalışılan biri kazaen koptu.

Mücahit YOLCU-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavak 3 radyal kapaktan açılmaya çalışılan biri kazaen koptu. Su seviyesinin yükselme ihtimali bulunan Dicle Nehri kıyısına yakın Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde yaşayanlar uyarıldı.
Bölgede son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Dicle Barajı'ndaki fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavak 3 radyal kapaktan biri, açılmaya çalışıldığı sırada, saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla Dicle Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak nehir yatağından uzak durmaları istendi.
VALİLİK: AÇILMAYA ÇALIŞILAN KAPAK KAZAEN KOPTU
Diyarbakır Valiliği'nce yapılan açıklamada ise mevsim normallerinin üzerinde yağan yağış nedeniyle rezervuardaki su seviyesinin hızla yükseldiği ve bunun tahliyesi için açılmaya çalışılan 1 kapağın kazaen yerinden koptuğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Dicle Nehri üzerinde sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 2000 yılından beri işletmede olan Dicle Barajında son günlerde aralıksız ve mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar nedeniyle rezervuarda su seviyesi hızla yükselmiştir. Seviye yükselmesini kontrol altına almak gayesiyle üç adet olan baraj dolusavak kapaklarından bir adetinin açılması çalışması esnasında 13.12.2018 tarihinde saat 18:30 sularında radyal kapak kazaen yerinden kopmuştur. Bunun neticesinde barajdan yaklaşık 1600 m3/sn su, bu kapaktan doğal Nehir yatağına doğru boşalmaktadır. Bu durum Dicle nehri yatağında mevcut seviyenin üzerinde üç veya dört metre daha fazla su yükselmesine ve Nehir yatağındaki suyun genişleyerek akmasına sebep olacağından ve il merkezine yaklaşık 4 saat içerisinde ulaşması beklendiğinden, nehir yatağı kenarında can, mal ve hayati tehlikeye meydan vermemek için Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerimizin sınırları içerisinde ve il merkezinde Dicle Nehri yatağına komşu ve yakın olan yerleşim yerlerinde yaşayan ve bu güzergahları kullanan tüm vatandaşlarımızın nehir yatağından uzak durmaları ve daha dikkatli olmaları hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur."

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