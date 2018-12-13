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Baraj kapağı koptu, 5 ilçe uyarıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 23:38 | Son Güncelleme

VATANDAŞLAR TEDİRGİN Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavak 3 radyal kapağından açılmaya çalışılan birinin, kazaen kopması sonucu uyarılan vatandaşlar sokağa çıktı.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavak 3 radyal kapağından açılmaya çalışılan birinin, kazaen kopması sonucu uyarılan vatandaşlar sokağa çıktı. Nehir kıyısındaki yerleşim yerlerinde oturan bazı vatandaşlar, dışarıda ateş yakarak beklerken, esnaf ise eşyalarını kıyıdan uzaklaştırdı. AFAD, itfaiye ve zabıta ekiplerinin anonslarla uyardığı Diyarbakır'ın 5 ilçesi ile Batman'daki Dicle Nehri kıyısındaki vatandaşlar, tedirgin olduklarını söyledi. AFAD ekiplerinin nehir kıyısındaki bölgelerde su seviyesini sürekli kontrol ettiği yerlerden On Gözlü Köprü kıyısındaki bir sandalın da suya gömüldüğü görüldü.

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