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Baraj kapakları açıldı, köprü su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Manyas ilçesind,  baraj kapaklarının açılması nedeniyle Kocaçay taştı, üzerindeki köprü su altında kaldı.

Baraj kapakları açıldı, köprü su altında kaldı

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) (DHA) - BALIKESİR’in Manyas ilçesind, baraj kapaklarının açılması nedeniyle Kocaçay taştı, üzerindeki köprü su altında kaldı. 6 kırsal mahallenin alternatif ulaşımını sağlayan yolun geçtiği köprünün su altında kalması sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Manyas’ın kırsal Necip, Dura, Süleymanlı, Çakırca, Dere ve Çavuş mahallelerinin yollarını yaklaşık 10 kilometre kısaltan alternatif yol üzerinde bulunan Kocaçay Köprüsü, Manyas Barajı kapaklarının açılmasıyla su altında kaldı. Köprüden geçerken zor anlar yaşayan sürücüler, yağışların yoğun olduğu her kış aynı çileyi çektiklerini, kalıcı çözümün köprünün yükseltilmesi olduğunu söylediler. Sürücü Ümit Dilerbay, "Köprü, yerel imkanlarla 1990’lı yılların ortalarında yapıldı ancak artık ihtiyaca cevap veremiyor. Köprünün yükseltilmesi lazım. Kışları burada zahmet çekiyoruz. Sel suları odun getiriyor, köprünün altındaki künkleri tıkıyor. Hizmet yapamıyoruz" dedi.

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Baraj kapakları açıldı, köprü su altında kaldıBaraj kapakları açıldı, köprü su altında kaldıBaraj kapakları açıldı, köprü su altında kaldı

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