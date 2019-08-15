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Baraj kapakları açıldı piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu suların yükselmesiyle mahsur kalan 70 kişi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, vatandaşların piknik için gittiği Dicle Nehri kıyısında, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi birden yükseldi.

Baraj kapakları açıldı piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu suların yükselmesiyle mahsur kalan 70 kişi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, vatandaşların piknik için gittiği Dicle Nehri kıyısında, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi birden yükseldi. Suların yükselmesi sonucu alanda piknik yapan 70 vatandaş mahsur kaldı. Ailelerin yetkililere haber vermesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri botlarla mahsur kalan 70 vatandaşı bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Mahsur kalanlara güvenlik amacıyla can yelekleri giydirilirken, aile fertleri ekiplere teşekkür etti.
Piknik için gelen vatandaşlardan Ali Kartal, ailelerin piknik yapmak için bölgeye geldiklerini baraj kapağının açılması sonucu suların yükselmesi ile mahsur kaldıklarını söyledi. Kartal, "Buraya gelenlerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Uyarıları yapılıyor fakat kapakların açılacağını tahmin etmedik. Uyarıların dikkate alınması gerekiyor" dedi.

Baraj kapakları açıldı piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı

Baraj kapakları açıldı piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı

Baraj kapakları açıldı piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı

Baraj kapakları açıldı piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı

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