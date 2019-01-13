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Baraj kapakları açıldı, tarım alanlarını su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 15:23 | Son Güncelleme

ADANA Seyhan Barajı'nda kapakların açılması ve Seyhan Nehri'nin debisinin artması sonucu Mersin'in Tarsus ilçesindeki 30 bin dönüm tarım arazisini su bastı.

Baraj kapakları açıldı, tarım alanlarını su bastı

MERSİN, (DHA) - ADANA Seyhan Barajı'nda kapakların açılması ve Seyhan Nehri'nin debisinin artması sonucu Mersin'in Tarsus ilçesindeki 30 bin dönüm tarım arazisini su bastı.
Doğu Akdeniz'i etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı'nda su yoğunluğu yaşandı. Barajdaki doluluk oranının düşürülmesi amacıyla kapakların açılması Seyhan Nehri'nin debisini artırdı. Bu nedenle Tarsus ilçesindeki Kefeli, Çöplü, Çatalca, Ağzıdelik ve Baharlı mahallelerindeki 15 bin dönümlük buğday, lahana, karnıbahar, kabak ve marul ekili tarlalar ile birlikte yaklaşık 30 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı.
Adana- Tarsus arasındaki Tuzla Köprüsü de yolun yaklaşık 150 metrelik bölümünün su altında kalması nedeni ile trafiğe kapatıldı. Yaşanan olayda can kaybının yüşünmadığı öğrenildi.

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