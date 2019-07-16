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Baraj kenarında plaj havası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Tokat’ta denizden yüzlerce kilometre uzakta bulunan Almus Baraj Gölünde vatandaşlar deniz özlemini gideriyor.Almus ilçesinde baraj gölü kenarına oluşturulan mekanda vatandaşlar baraj manzarasının keyfini çıkartıyor.

Tokat’ta denizden yüzlerce kilometre uzakta bulunan Almus Baraj Gölünde vatandaşlar deniz özlemini gideriyor.
Almus ilçesinde baraj gölü kenarına oluşturulan mekanda vatandaşlar baraj manzarasının keyfini çıkartıyor. İl merkezine yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta bulunan baraj kenarında oluşturulan mekanda mavi ile yeşilin buluşmasını izleyen vatandaşlar adeta plaj havası yaşıyor. Armut koltukta güneşin tadını çıkaranlar ayrıca tekne turu yaparak farklı bir gün geçiriyor. Renklenen ilçeye her geçen gün ziyaretçi sayısı artarken vatandaşlar baraj kenarına plaj yapılmasını arzu ediyor.
Tesis işletmecisi Özkan Gündüzlü, denizi olmayan Tokat’ta baraj gölünün manzarasını değerlendirmek arzusu ile yola çıktıklarını kaydetti. Baraj kenarına bungalov evlerin yanı sıra plaj yapmayı planladıklarını ifade eden Gündüzlü, “Buraya gelip oturan vatandaşlar baraj gölünün bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk diyor. Önümüzdeki süreçte plaj yapmayı da düşünüyoruz” diye konuştu.

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası

Baraj kenarında plaj havası
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