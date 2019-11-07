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Baraj manzarası eşliğinde yamaç paraşütü keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:02 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenerek huzur ve güven kenti olan Tunceli’de usta öğreticiler kursiyerlere enfes manzara eşliğinde yamaç paraşütü eğitimi veriyor.Yıllardır terörle anılan Tunceli, Vali Tuncay Sonel’in girişimleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla adeta huzur, turizm, spor ve tatil şehrine dönüştü.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenerek huzur ve güven kenti olan Tunceli’de usta öğreticiler kursiyerlere enfes manzara eşliğinde yamaç paraşütü eğitimi veriyor.
Yıllardır terörle anılan Tunceli, Vali Tuncay Sonel’in girişimleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla adeta huzur, turizm, spor ve tatil şehrine dönüştü. Kent, yaşanan değişimle beraber birçok spora ve organizasyona ev sahipliği yapmaya başladı. Geçen sene Türkiye’de ilk defa Tunceli’de yapılan Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası’nın ardından kent, paraşütçülerin uğrak mekanı haline gelirken kurslarda verilmeye başlandı. Bu kapsamda Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yamaç paraşütü kursu aldı. Kursiyerler bugün Elazığ’a komşu Tunceli’nin Pertek ilçesinde Keban baraj Gölü kenarında manzara eşliğinde deneme uçuşları gerçekleştirdi. Kısa mesafeli yapılan uçuşlar renkli görüntüler oluşturdu.
20 yıldır uçuş yaptığını belirten Eğitmen Pilot Levent Günher, “Son yıllarda kendimi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yerleri keşfetmeye adadım. Şırnak, Ardahan ve sonrasında Tunceli’ye geldim. Fakat Tunceli şuan geldiğim yerler içerisinde potansiyeli en yüksek ve uygunluk açısında en güzel yer. Daha çok yerini keşfedemedik. Eğitim faaliyetlerinde 10 arkadaşlarımızla beraber başladık. Şuan uçuşlarımız tamamlayarak kursu bitirmek üzereyiz. Arkadaşlarımız uçuşlara bundan sonra devam edeceklerdir. Yerel kuruluşların desteğini alırlarsa profesyonelce yapacaklarına inanıyorum. Gayet başarılı geçti. Bölgenin uçuş anlamı dışındaki güzelliklerini de tatma fırsatımız olduk. Pertek’te baraj kıyısında manzara harika. Tunceli merkezde dehşet ötesi bir manzara var” dedi.
Yamaç paraşütleri eğitimli aldıklarını aktaran Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan ise, ”İlk eğitimleri stadyumda aldık ve şimdi de Pertek ilçemize geldik. Baraj gölü kenarında çok güzel bir eğitim tepesi bulduk. Bu tepede eğitim uçuşlarını dünden beri yapıyoruz. Bugün bu uçuşları yaptıktan sonra daha yüksek tepelere çıkacağız. Pertek’in bu anlamda ciddi bir avantajı var. Çeşitli yükseklikte uçuş tepeleri bulabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl valimizin katkılarıyla Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Bu ülkemizde ilk defa yapılan bir şampiyonaydı. Orada da zaten ülkenin sayılı pilotları ilimize geldiler ve uçtular. Valimizin katkı ve destekleri ile yamaç paraşütünün ilimize marka değer haline geleceğini inanıyoruz. Raftingi uzun uğraşlar sonucu getirdik ve şimdi sırada yamaç paraşütü var. Şehrimiz yakın zamanda yamaç paraşütü ile anılır olacak" diye konuştu.

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