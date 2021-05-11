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Baraj neden final yapıyor? İşte Baraj'ın son bölümü...

11.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Baraj, 39. bölümünün ardından ekranlara veda ediyor. Her hafta salı akşamları reyting rekorları kıran Baraj dizisinin ekran macerası ne yazık ki uzun sürmedi.

Burak Yörük, Biran Damla Yılmaz, Gizem Karaca ve Feyyaz Duman’ın başrollerinde yer aldığı Baraj’ın yapımcılığını MED Yapım ile No: 9 Productions üstlendi. Senaryosu ve yönetmenliğini de Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği Baraj dizisi, 11 Mayıs Salı günü itibarıyla final yapıyor…

Baraj neden final yapıyor?

Yeşilçam'ın başrolünde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın yer aldığı Baraj filminden uyarlanan fakat bambaşka bir diziye dönüşen Baraj dizisi, 39. bölümünün ardından ekranlara veda edecek.
Salı akşamları ilgi ile takip edilen Baraj, 11 Mayıs’ta final yapacak.
Ekran macerasına ilk etapta hızlı başlayan, ardından reytinglerde yaşadığı düşüş ile bambaşka bir senaryoya evrilen Baraj dizisi, reytinglerde beklenmedik bir şekilde yükselmesine rağmen finalden kaçamadı…

Baraj’ın final bölümünde neler olacak?

Baraj’ın final bölümünde neler olacak?
Baraj final bölümü fragmanında; Nazım yine Tarık'ın oyununa gelerek, Bahar'ın yaralanmasından tutuklanıyor.
Tarık bu defa gözünü karartıp Nazım'ı içeriye tıkmakta karar vermiştir.
Fragmanda Bahar'ın uyanıp gerçekleri anlatmaması adına Bahar hastanede üzerine yastık konularak öldürülür.

Baraj dizisinin konusu

Baraj dizisinin konusu
Nazım'ın (Feyyaz Duman) internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikâyesi anlatılıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma hâli, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişiyor. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır. 
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Anahtar Kelimeler:
FOX Baraj dizisi
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