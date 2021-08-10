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Baraj puanları değişti! Başarı sırası değişen öğrenciler yeniden tercih yapmak zorunda kalabilir

10.08.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baraj puanlarının düşürülmesi sonrasında açıklama yapan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, "Öğrencilerin başarı sıraları değişebilir. Adaylar tercihlerini yapmış ve göndermiş olsalar bile 20 Ağustos 2021, saat 23.59’a kadar tercihlerini güncelleyebilirler." uyarısında bulundu.

Baraj puanları değişti! Başarı sırası değişen öğrenciler yeniden tercih yapmak zorunda kalabilir

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "YKS’de baraj puanlarının düşürülmesi" açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"SON YILLARDAKİ EN AZ SAYI"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akoğlan, "Bilindiği üzere bu sene sınav puanı açıklanan 2 milyon 393 bin 283 adaydan 1 milyon 627 bin 539’u, 150 barajını geçerek ön lisans programlarını, Açıköğretim bölümlerini, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümlerini, özel yetenekle alan bölümleri tercih etme hakkını elde etti. 1 milyon 627 bin 539 adaydan 1 milyon 131 bin 223 kişi de 180 barajını geçerek lisans programlarını tercih etme hakkını elde etti. Bu sayılar son yıllarda görünen en az sayılar olarak karşımıza çıktı" dedi.

Yaşanan bu durumun nedenlerine değinen Akoğlan şöyle konuştu:

"Bu durumun nedenleri arasında pandemiden kaynaklanan online eğitimde yaşanan aksaklıklar, temel eğitim eksiklikleri, TYT matematik sorularının son yılların en zor sorularından oluşması gibi birçok etken bulunuyor. Tüm bu durumlar neticesinde 765 bin 744 aday baraj altında kalarak tercih yapma hakkı elde edemedi. Bu durumda hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının büyük bir bölümü boş kalma riski ile karşı karşıya geldi. Bunun üzerine yapılan açıklama ile TYT barajı 140, AYT barajı 170’e çekildi."

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"ADAYLARIN SIRALARINDA SAPMALARA NEDEN OLACAKTIR"

Adayların sıralarında sapmalar yaşanacağını belirten Akoğlan, "Bu durumda yeni barajları geçerek tercih yapma imkanına ulaşan öğrencilerin puanları hesaplanacak ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) da eklenerek yerleştirme puanları oluşacak. Eğer yeni barajı geçen öğrencilerin OBP’si daha önceden barajı geçen ve başarı sıraları oluşan öğrencilerin OBP’sinden daha yüksek ise 240 puan altında olan adayların sıralarında sapmalara neden olacaktır. Yeni baraj puanları açıklanmadan önce tercihini yapıp aday sayfasından onaylayan adayların başarı sırası değişirse yeniden tercih yapmaları gerekebilecektir. Adaylar tercihlerini yapmış ve göndermiş olsalar bile 20 Ağustos 2021, saat 23.59’a kadar tercihlerini güncelleyebilirler" açıklamasında bulundu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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