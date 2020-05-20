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Baraj suları altında kaldı! Köyden geriye sadece minare kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kars'ta Çamşavuş köyü sular altında kaldı. 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulayacak ve yılda 9,76 milyon kilovatsaat enerji üretecek Kars Barajı için kapılar açıldı. 2003 yılında temeli atılan baraj, 2018 yılında su tutmaya başlamıştı.

Kars Barajı, Kars, Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulamak ve enerji üretimi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.182 milyon metreküp su depolayarak yılda 9,76 milyon metreküp elektrik üretmesi planlanan Kars Barajı'nda, geçen yıl yüzde 93'lük doluluk oranına ulaşılınca kapaklar açıldı. Suyun büyük bir bölümünün tahliye edilen baraj gölünün altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri görüldü.

Tahliye işlemi tamamlanan barajda baharla birlikte kapaklar yeniden kapatılarak su tutulmaya başlandı. Yağmur ve eriyen kar suları sebebiyle baraj gölünde bulunan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri yeniden suya gömüldü. Suların hızla yükseldiği baraj gölünde, Çamçavuş köyünden geriye cami minaresi kaldı. Suyun ortasında yükselen minare, görenlerin ilgisini çekti. Fotoğrafçılar, göl içerisinde yükselen minarenin fotoğrafını çekmeye çalıştı. (DHA)

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