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Baraj suları çekildi, ortaya çıkan köyü duyan koştu (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

ARTVİN’de, Deriner Barajı'nın azalan yağışlar nedeniyle suları 37 metre çekilen Narlı köyünün eski yerleşim yeri, 5 yıl sonra yeniden su yüzeyine çıktı.

Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de, Deriner Barajı'nın azalan yağışlar nedeniyle suları 37 metre çekilen Narlı köyünün eski yerleşim yeri, 5 yıl sonra yeniden su yüzeyine çıktı. Cami ve evlerin nostaljik manzara oluşturduğu baraj gölü kıyısına gelenler, köylerini seyrederek eski günlerini yad etti. Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı’nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle yaklaşık 37 metre çekildi. Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlı köyünün eski yerleşim yeri, su yüzeyine tekrar çıktı. Cami, okul ve evlerin 5 yıl sonra görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören Narlı köyü sakinleri, duygusal anlar yaşadı. Karayolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan su içindeki eski köye baktı. Doğup, büyüdükleri köylerini 5 yıl sonra yeniden görenler, duygulandıklarını belirterek, eski günleri yad ettiklerini söyledi. 24 YILDA TAMAMLANDI Deriner Barajı ile hidroelektrik santralinin (HES) temeli, Mescit Dağları'nda doğup, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'dan Karadeniz'e dökülen, 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerindeki Artvin'in Sümbüllü köyünde, 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan; ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi, 24 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında, hizmete açılan Deriner Barajı, 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı 'Discovery Channel' tarafından 'mühendislik harikası' olarak değerlendirildi.

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