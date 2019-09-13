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Baraj suları çekilince köylüler buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

Atatürk Barajı Göleti’ndeki gelgitler nedeniyle ortaya çıkan mozaikli tarihi yapıyı köylüler tesadüfen buldu.

Atatürk Barajı Göleti’ndeki gelgitler nedeniyle ortaya çıkan mozaikli tarihi yapıyı köylüler tesadüfen buldu. Gazeteciler ise tarihi yapıyı bataklıkta bata çıka görüntüledi.
Adıyaman merkeze bağlı Dışbudak köyü sınırları içerisindeki Atatürk Barajı Göleti kıyısında daha önce balıkçılar tarafından bulunan mozaiğin bir benzeri bulundu. Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar köyü sınırları içerisinde Atatürk Barajı Göleti kıyısında göletteki gelgitler ve suların çekilmesiyle ortaya çıkan mozaikli tarihi yapı bu kez köylüler tarafından tesadüfen bulundu.
Tarihi ve kültürel yapılar bakımından oldukça zengin olan Adıyaman’ın toprak altında kalan tarihi yapılarından her gün bir yenisi daha gün yüzüne çıkıyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle baraj göleti son yılların en yüksek seviyesine ulaşınca, dalgaların gelgitlerle dövdüğü kıyıda mozaik taşları fark edildi.
Ahmet Yılmaz isimli köylü, baraj kıyısında gezerken mozaik, kiremit ve çömlek şeklindeki yapıları ve çeşitli şekillerdeki taşları gördü. Yılmaz, durumu köy muhtarı Bilal Yüksel’e bildirdi. Tesadüfen bulunan yerin tarihi bir yapı olduğuna kanaat getiren köylüler durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi.
Gazeteciler ise baraj kıyısında bulunan tarihi yapıyı görüntülemek için dizlerine kadar balçığa battı. Tarihi yapıyı görüntüleyen gazeteciler daha sonra balıkçı teknesiyle baraj kıyısından görüntü aldı.
Tarihi yapıyı fark eden Ahmet Yılmaz, baraj kıyısında gezerken tarihi kalıntıları tesadüfen gördüğünü belirterek, “Ben bazen bu kıyılarını geziyorum. Gezdiğimiz esnada bu kalıntıları gördüm. Gereken yerlere bilgiyi verdim. Köyümüzün çevresi tarihi eserlerle dolu. Buradaki eserlerin gün yüzüne çıkartılmasını istiyorum. Hem memleketimize hem de devletimize faydası olur. Burada mozaik, eski yapı temeli ve çömlek parçaları bulduk. Su altındaki bu eserler gelgitlerle gün yüzüne çıktı. Yetkililere bilgi verdik” dedi.
Köy Muhtarı Bilal Yüksel ise açıklamasında, “Evde otururken Ahmet amca, beni aradı birkaç parça mozaik bulduğunu söyledi. Parçalarda gelgitlerden dolayı gün yüzüne çıkmış. Biz de yetkilileri aradık. Bu tarihler gün yüzüne çıkartılırsa iyi olur. Adıyaman için, memleketimiz için güzel olur. Daha önce hiç gün yüzüne çıkmamıştı. Kazı olursa daha çok büyük mozaik parçaları da çıkar. Değişik küpler de çıkar, başka parçalar da çıkar” diye konuştu.
Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Adıyaman Temsilcisi Tayfun Güzel de baraj sularının gelgitleriyle tarihi yapının gün ışığına çıktığını ve bu tarihi yapıyı yerinde gördüğünü söyledi.
Belirtilen bölgede Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanlarının daha sonra incelemede bulunduğu ve mozaiğin 6. yüzyıla ait olabileceği öğrenildi.

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu

Baraj suları çekilince köylüler buldu
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