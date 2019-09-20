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Baraj suları çekilince tarihi köprü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, 2008'de inşa edilen Torul Barajı'nın sularına gömülen tarihi Torul Köprüsü, barajdaki su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.

Baraj suları çekilince tarihi köprü ortaya çıktı

Selçuk BAŞAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, 2008'de inşa edilen Torul Barajı'nın sularına gömülen tarihi Torul Köprüsü, barajdaki su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı. Yöre sakinleri, yıllar sonra yeniden görme imkânı buldukları tarihi kemer köprüye bakarak anıları yâd etti.
Torul ilçesinin Köprübaşı Mahallesi'nde, 2008 yılında kurulan, 500 milyon metreküp su geçişi, 160 milyon metreküp depolama hacmiyle yıllık ortalama 300 bin megavat elektrik üretimi gerçekleştirilen Torul Barajı'nın suları altında kalan tarihi Torul Köprüsü, su seviyesinin azalması sonucu yeniden ortaya çıktı. Barajın faaliyete girmesiyle 17'nci yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen Torul Köprüsü'nün yanı sıra bir ev de su seviyesinin düşmesi ve mevcut suyun elektrik üretimi için tutulmasının ardından gün yüzüne çıktı. Eski Gümüşhane- Trabzon kara yolu üzerinde, 14 metre yüksekliğe sahip tarihi taş kemer köprü, yöre sakinlerinin yanı sıra yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yöre sakinleri, yıllar sonra yeniden görme imkânı buldukları tarihi kemer köprüye bakarak anıları yad ederken, bazıları da tarihi köprüyle anı fotoğrafı çektiriyor.
Tarihi köprünün eskiden çok işlek olarak kullanıldığını belirten Yusuf Zorlu, suların çekilmesiyle köprüyü ziyarete geldiklerini söyledi. Zorlu, "Bu köprü suyun altında kaldıktan sonra başka yollar yaptılar. Baraj dolduğu zaman köprü kapanıyor. Köprü suların çekilmesiyle meydana çıkınca ziyarete bile geliyoruz" dedi.
Yöre sakini Yusuf Yılmaz ise köprünün gün yüzüne çıkmasıyla anılarını yad ettiğini belirterek, "İstanbul’dan iş nedeniyle geldim. Bu eski yapıyı görmek bizi çok sevindirdi. İlerleyen zamanda baraj suları yine yükselecek, köprü yeniden kapanacak. Bu bize ayrıcı bir üzüntü verecek. Memleketimize geldiğimizde bu köprüyü gördüğümüz zaman eskiyi hatırlıyoruz, anıları yâd ediyoruz. Onu görmediğimiz zaman da üzülüyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Baraj suları çekilince tarihi köprü ortaya çıktıBaraj suları çekilince tarihi köprü ortaya çıktıBaraj suları çekilince tarihi köprü ortaya çıktıBaraj suları çekilince tarihi köprü ortaya çıktı

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