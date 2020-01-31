Baraj Suları Hasankeyf'te

60 yıla yakın bir süredir gündemde olan Hasankeyf son nefesini veriyor. Ulusal ve uluslararası kamuoyunun baskısına rağmen yapılan Ilısu Barajı'nda geçen yıl su tutulmaya başlandı. Önce köyleri birer birer yutan baraj suları, 7 ay sonra ilçe merkezine ulaştı. Her gün biraz daha yükselen sular tarihi ilçeyi yavaş yavaş yutuyor. Suların yükselmesiyle geride kalan tarihi yapılar, evler sular altında kalmaya başladı. İlçeyi çevre il ve ilçelere bağlayan eski köprünün ayakları da sulara gömülmeye başladı. Baraj suları yapılarla birlikte binlerce yıllık mağaraları da dolduruyor.

İlçe merkezinin büyük bölümü yeni Hasankeyf’e taşınırken, henüz taşınamayanlar da var. İlçe girişindeki köylerde yaşayanlar kendilerine ev tahsis edilmememsi nedeniyle taşınamadı.

'Çok üzücü bir durum'

VOA Türkçe’ye konuşan ilçe sakinleri ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi. Muhyettin Çığci, “Büyüyene kadar biz burada yaşadık, evlerimiz sular altında kalıyor. Gördüğünüz gibi bizim de gidecek yerimiz yok. Sular hızla yükseliyor. Hasankeyf’teki evler boş olduğu halde, kiraya da vermiyorlar. Sebebini biz de bilmiyoruz. Köyümüz sular altında kalacak ama bize köy yapılacak mı yapılmayacak mı, o da belli değil. Ne zaman yapılacak o da belli değil. Çok üzücü bir durum” dedi.