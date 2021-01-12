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Baraj suyu çekildi, mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

12.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Baraj suyu çekildi, mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2010 yılında hizmete açılan İkizdere Barajı'nın suları altında kalan yerleşim yeri, su seviyesi 10 metre düşünce yeniden ortaya çıktı. Mahalleli, terk ettikleri evlerinin kalıntılarını görünce duygu dolu anlar yaşadı.

İncirliova ilçesine bağlı 250 yıllık geçmişi olan İkizdere Mahallesi, İkizdere Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte 2010 yılının Nisan ayında, 15 kilometre mesafedeki başka bir yerleşim yerine taşındı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, geride kalan ev ve diğer binaları iş makineleriyle yıktı. Mahalledeki yıkıntılar, İkizdere Çayı üzerine kurulan ve 5 Ağustos 2010 tarihinde hizmete açılan İkizdere Barajı'nın suları altında kaldı. İncirliova, Efeler ve Germencik ilçelerinin içme suyu ile yaz aylarında Söke'ye kadar uzanan ovaların su ihtiyacını karşılayan 5.47 kilometrelik göl alanına sahip 101 metre yüksekliğindeki barajın su seviyesi kuraklık nedeniyle 10 metre düştü. 2 yıl öncesine kadar yüzde 30 doluluk oranına sahip olan barajda, suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu. Barajdaki suyun çekilmesiyle, su altında kalan cami, çeşme ile evlerin yıkıntıları gün yüzüne çıktı. Eski mahallerinin kalıntılarını gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

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'YILLAR SONRA İLK KEZ GÖRDÜM'

Doğup büyüdüğü evin yıkıntılarını gören İkizdere Mahallesi eski Muhtarı Selahattin Özcan, "2009 yılında muhtar seçildim. Muhtar olduğum dönemde buraya baraj yapıldı. 149 hanede toplam 627 kişinin yaşadığı mahalledeki evler baraj havzasında kaldığı için boşaltıldı.18 Nisan 2010 tarihinde evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. 75 hane, yeni İkizdere Mahallesi'ne geçtik. Diğerleri ise çevre mahallerle taşınarak, oralarda yaşamaya başladı. Yağışların azalmasıyla barajdaki su seviyesi düşünce, eski mahallemizin yıkıntıları da ortaya çıktı. Şu an burası taş yığınında ibaret, başka bir şey yok" dedi. Özcan, 55 traktör taş kullanarak, kendisinin yaptığı baraj suları altında kalan evinin yıkıntılarını da gösterip, eski günleri yad etti.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, "Sadece burada değil, tüm barajlardaki su seviyeleri düşüyor. Yağmur ve karın yağmayışı barajlardaki su seviyesini düşürdü. Ciddi bir kuraklık yaşayacağımız yılın içindeyiz. İkizdere Barajı'nda bulunduğumuz alanda su 10 metre kadar çekilmiş durumda. Belki baraj su dolar ama ne kadar dolacak ve çiftçiye ne kadar su verebilir belli değil. Herkes şimdiden tedbirini alması lazım. Eski su kuyularını tekrar faaliyete almamız gerekiyor. Eğer kuraklık devam ederse gerçekten Türkiye’de gıdada sıkıntı çekeceğimiz görülmektedir. Burası daha önce İkizdere Mahallesiydi. Geçen yıl su seviyesi buraya kadar çıkıyordu. Buralara girmemizin imkanı yoktu ama şu an gezebiliyoruz. Geçen yıl diğer barajlarda su yetersiz olduğu için İkizdere Barajı'ndan Söke Ovası'nın sulaması için takviye yapıldı. Bu nedenle de buradaki su seviyesi düştü" dedi.

(DHA)

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