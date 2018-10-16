HABER

Baraj suyu çekilince arkeoloji parkı yeniden ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 1950 yılında keşfedilip, 2010 suya gömülen Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, Tahtaköprü Barajı'nda suyun çekilmesiyle 8 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 1950 yılında keşfedilip, 2010 suya gömülen Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, Tahtaköprü Barajı'nda suyun çekilmesiyle 8 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta Ağalarobası Mahallesi kırsalında 1950 yılında yapılan araştırmada Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı keşfedildi. 2009-2010 yıllarında Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İtalya Bologna Üniversitesi işbirliğiyle Dr. Nicolo Marchetti başkanlığında yapılan kazı çalışmasıyla Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı turizme açıldı. Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, 2010'da Tahtaköprü Barajı'ndaki suyun yükselmesiyle su altında kaldı. Park, baraj suyunun çekilmesiyle 8 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıktı. O dönem baraj suyunun neden olduğu erozyonun önlenmesi amacıyla yapılan içi taşlarla doldurulmuş çelik kafeslerin de görüldüğü bölgede turizme kazandırılacak. 8 yıl sonra baraj suyunun çekilmesinin ardından Taşlıgeçit Arkeolojik Park’ın gün yüzüne çıktığını belirten arkeolog Mustafa Kemal Şahin, "Suyun çekilmesiyle baraj alanı içinde yer alan bölgedeki toprakta çatlaklıklar ve beyazlaşan taşları görülüyor" dedi.

PARTNERDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke ettiDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke etti
Emine nineden, duygulandıran Atatürk şiiriEmine nineden, duygulandıran Atatürk şiiri
Suudi başkonsolosu konutu önünde hareketlilikSuudi başkonsolosu konutu önünde hareketlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'af' çıkışı: Arkadaşlarıma talimatı verdim!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'af' çıkışı: Arkadaşlarıma talimatı verdim!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.