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Baraj suyu kapısına dayandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 22:07 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yükselen baraj suyunun bahçe duvarlarına dayanmasıyla korku içinde yaşayan çift, ev yapabilmek için yetkililerden için yardım bekliyor.Devlet Su İşleri tarafından Oğuzeli ilçesinin 17 kilometre güneyindeki Sacır Suyu üzerine yaptırılan Doğanpınar Barajı’nın su seviyesi yükseliyor.

Gaziantep’te yükselen baraj suyunun bahçe duvarlarına dayanmasıyla korku içinde yaşayan çift, ev yapabilmek için yetkililerden için yardım bekliyor.
Devlet Su İşleri tarafından Oğuzeli ilçesinin 17 kilometre güneyindeki Sacır Suyu üzerine yaptırılan Doğanpınar Barajı’nın su seviyesi yükseliyor. Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Kaşyolu Mahallesi boşaltılmıştı. Su seviyesinin yükselmesiyle bir kısmı sular altında kalan diğer tarafının da harabeye döndüğü mahallede yalnız yaşayan Fatma ve Halaf Kanuşağı çifti, yetkililerden çözüm bekliyor. Kardeşleriyle mahkemelik olduğunu ve istimlak bedelini alamadığını söyleyen Halaf Kanuşağı, devletin belirttiği yerde evlerin pahalı olduğunu ve oraya ev yaptıramayacağını kaydetti.
Mahallede yalnız kaldıklarını, baraj seviyesinin yükselmesiyle suyun bahçe duvarlarına dayandığını dile getiren Kanuşağı, şöyle konuştu:
“Köyde yalnız biz kaldık. Köyde diğer yaşayanlar baraj suyu gelince gitmek zorunda kaldılar. Onların yerleri hazırdı ama benim yerim olmadığından dolayı ben burada mecburen kaldım. Mirasçılar dava açtığı için paramı veremedikleri için ben burada kaldım. Verdikleri paradan da belirtilen yerde ev yaptıramıyorum. 2 proje verdiler, kendilerinin verdiği proje 250 bin lirayı buluyor. Bize değer biçilen 73 bin lira onu da mirasçılar yüzüne alamıyoruz. Ben burada çok sıkıntıya girdim. Burada çok zor durumda yaşıyorum. Su seviyesinde de günlük yükselme var. Yazın biraz düştü ama su şu an bahçe duvarıma dayandı. Burada yaşamaktan korkuyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz. Yetkililer de buradan çıkmamı söylüyorlar. Ben buradan nasıl çıkayım? Benim gidecek yerim yok. Yer gösterdiler, oraya da ev yaptıracak gücüm yok benim. Oraya gidenler de mağdur oldu. Ben buradan çıkamam, çıksam da tepeye gider çadır kurar, otururum. Gidecek yerim olsa şimdiye kadar buradan çıkardım. Hanımla tek başımıza bu köyde yaşıyoruz. Biz köy hayatında kopamayız. Şehre göç etmemek istiyoruz. Bizim geçimimiz çiftçilikten olur. Bundan dolayı yardım bekliyorum.”

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