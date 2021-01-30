Baraj suyunda boğulan kadına gözyaşlı veda

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobille baraj suyuna kapılan ve cansız bedenine ulaşılan 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek, memleketi İzmir’de toprağa verildi. Cenaze törenine katılan ve güçlükle ayakta duran çocukları uzun süre gözyaşı döktü.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santralinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, geçen Çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak kayboldu. Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu’nu arama çalışmaları sürerken, talihsiz kadının cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından defin işlemleri için memleketi İzmir’e getirildi.

Filiz Soydoğan Çiçek için İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Filiz Soydoğan Çiçek’in eşi Fethi Çiçek, ilk evliliğinden olan çocukları Berkan Soyözen (30) ve İlayda Soyözen (22) ile akrabaları katıldı. Ayakta güçlükle durabilen Berkan ile İlayda Soyözen’in uzun süre gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Berkan Soyözen’in ileri derecede böbrek rahatsızlığı bulunduğu ve tedavi gördüğü, böbrek nakli beklediği öğrenildi.

Cenaze namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından talihsiz kadının cenazesi toprağa verildi.

