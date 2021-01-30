HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baraj suyunda boğulan kadına gözyaşlı veda

Baraj suyunda boğulan kadına gözyaşlı veda

30.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobille baraj suyuna kapılan ve cansız bedenine ulaşılan 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek, memleketi İzmir’de toprağa verildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobille baraj suyuna kapılan ve cansız bedenine ulaşılan 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek, memleketi İzmir’de toprağa verildi. Cenaze törenine katılan ve güçlükle ayakta duran çocukları uzun süre gözyaşı döktü.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santralinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, geçen Çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak kayboldu. Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu’nu arama çalışmaları sürerken, talihsiz kadının cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından defin işlemleri için memleketi İzmir’e getirildi.
Filiz Soydoğan Çiçek için İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Filiz Soydoğan Çiçek’in eşi Fethi Çiçek, ilk evliliğinden olan çocukları Berkan Soyözen (30) ve İlayda Soyözen (22) ile akrabaları katıldı. Ayakta güçlükle durabilen Berkan ile İlayda Soyözen’in uzun süre gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Berkan Soyözen’in ileri derecede böbrek rahatsızlığı bulunduğu ve tedavi gördüğü, böbrek nakli beklediği öğrenildi.
Cenaze namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından talihsiz kadının cenazesi toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Koronavirüste 'yeni pik' uyarısı! Tarih de verdiKoronavirüste 'yeni pik' uyarısı! Tarih de verdi
Stalk yapmak suç mudur?Stalk yapmak suç mudur?
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Dışişleri'nden BM'nin Kıbrıs kararıyla ilgili açıklama: Kural ve ilkelere aykırıdır

BM'nin Kıbrıs kararıyla ilgili açıklama

Kızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadı

Kızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadı

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından koronavirüste 'yeni pik' uyarısı

Koronavirüste 'yeni pik' uyarısı! Tarih de verdi

Prof. Dr. Ünal'dan korkutan sözler: Vakaları düşürelim ki Türkiye'ye özgü mutasyon ortaya çıkmasın

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Boğaziçi'nde yere serilen Kabe fotoğrafı... İstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Yere serilen Kabe fotoğrafı tepki çekmişti! Gözaltılar var

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vaka artışında mutasyon etkili olmuş olabilir

Vaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.