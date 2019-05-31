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Baraj ve göletlerde yüzme uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

İSKİ, yüzmek için göllere girilmemesi ikazında bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, vatandaşların yüzme amacıyla göllere girmemesi uyarısında bulundu.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, baraj ve göllere serinleme ve yüzme amaçlı olarak girmenin can güvenliği açısından tehlikeli ve yasak olduğuna vurgu yapıldı.

İçme suyu kaynakları olan göllerle barajların, tatlı su kaynakları olması sebebiyle kaldırma kuvveti düşük olan, serinleme ve yüzme amacıyla kullanılmaması gereken alanlar olduğu belirtilen açıklamada, özellikle sıcak yaz aylarının yaşandığı günlerde İstanbul ve diğer bazı şehirlerde baraj ve göllere girilmesi sebebiyle can kaybına varan olayların yaşandığı anlatıldı.

Açıklamada, uyarılara rağmen söz konusu durumların yaşanmaya devam ettiği belirtilerek, "İstanbul’da su kaynağı olarak kullanılan alanların toplam uzunluğu 681 bin 452 metredir ve doğa içerisinde yer alan böylesine bir alanın çevrilmesi ve her noktasının anbean izlenmesi mümkün değildir. Talihsiz olayların önüne geçilebilmesi için İstanbulluların, bilhassa da ebeveynlerin içme suyu kaynağı olan göllere kesinlikle girilmemesi ve yüzme amaçlı olarak kullanılmaması konusunda daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

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