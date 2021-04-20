MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Baraj yeni bölüm fragmanı! FOX TV Baraj 36. yeni bölüm fragmanı

Baraj yeni bölüm fragmanı! FOX TV Baraj 36. yeni bölüm fragmanı

20.04.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Baraj, 35. yeni bölümüyle geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Baraj dizisinin, son yayınlanan 35. yeni bölümünde; Halit, Zahra’nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içti ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı.

Baraj yeni bölüm fragmanı! FOX TV Baraj 36. yeni bölüm fragmanı

Baraj dizisinin 35. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BARAJ DİZİSİ 36. BÖLÜM FRAGMANI

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? BARAJ36. BÖLÜM ÖZET

Bahar, Alihan’la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan’ın Nehir’den ne istediğini bulmaya çalışır. Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık’ın kollarında bulur. Halit, Zahra’nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? BARAJ DİZİSİ 35. BÖLÜM ÖZET

Bahar, Alihan’la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan’ın Nehir’den ne istediğini bulmaya çalışır. Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık’ın kollarında bulur.

Halit, Zahra’nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Takipten çıkmıştı! Sette olay çıkardı mı?Takipten çıkmıştı! Sette olay çıkardı mı?
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
FOX Baraj dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

AB'den Türkiye açıklaması: Askıya alırız!

AB'den Türkiye açıklaması: Askıya alırız!

Giyotinle kafasını kesti, kafası kavanoza konuldu

Giyotinle kafasını kesti, kafası kavanoza konuldu

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.