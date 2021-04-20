Baraj yeni bölüm fragmanı! FOX TV Baraj 36. yeni bölüm fragmanı

Baraj dizisinin 35. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BARAJ DİZİSİ 36. BÖLÜM FRAGMANI

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? BARAJ36. BÖLÜM ÖZET

Bahar, Alihan’la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan’ın Nehir’den ne istediğini bulmaya çalışır. Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık’ın kollarında bulur. Halit, Zahra’nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? BARAJ DİZİSİ 35. BÖLÜM ÖZET

Bahar, Alihan’la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan’ın Nehir’den ne istediğini bulmaya çalışır. Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık’ın kollarında bulur.

Halit, Zahra’nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.

