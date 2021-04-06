Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Nehir ve Nazım arasında ipler artık kopuyor

Baraj dizisinin son zamanlarda reytinglerinin giderek düşmesi ile final kararı açıklanmıştı. Buna göre Baraj dizisi, ekranlara gelecek 39. Son bölümü ile izleyiciye veda edecek. Final kararını ise Baraj dizisinin başrol oyuncusu Gizem Karaca açıklamıştı. Düşen reytingleri arttırmak için birçok farklı yol denense de, dizinin gerçek dışı olayları konu edinmesi izleyici tarafından olumlu karşılanmadı ve reytingler giderek düşmeye devam etti.

BARAJ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın aynı adlı filminden yola çıkarak dizi haline getirilen Baraj, reytinglerdeki düşüş sebebiyle final kararı aldı. Buna göre dizi 39. Son bölümü ile Mayıs ayında final yapacak.

BARAJ 34. YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Nazım, Nehir’in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir’in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir’le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’i de alıp Halit’in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?