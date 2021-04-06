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Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Nehir ve Nazım arasında ipler artık kopuyor

06.04.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında her Salı izleyici ile buluşan Baraj dizisinin yeni yayınlanan 34. Bölüm fragmanında Nazım, Nehir’e inanmayarak Bahar’ı korur. Daha sonra Nehir’in başka bir adamla görüşmesine ise oldukça sinirlenen Nazım, Nehir’i yeni adam konusunda uyarmaya çalışsa da Nehir, Nazım’ı dinlemez. Baraj dizisinin 6 Nisan Salı akşamı ekranlara gelen bölümünde Tarık, Zahra ve İbrahim cesetten kurtulabilecek mi?

Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Nehir ve Nazım arasında ipler artık kopuyor

Baraj dizisinin son zamanlarda reytinglerinin giderek düşmesi ile final kararı açıklanmıştı. Buna göre Baraj dizisi, ekranlara gelecek 39. Son bölümü ile izleyiciye veda edecek. Final kararını ise Baraj dizisinin başrol oyuncusu Gizem Karaca açıklamıştı. Düşen reytingleri arttırmak için birçok farklı yol denense de, dizinin gerçek dışı olayları konu edinmesi izleyici tarafından olumlu karşılanmadı ve reytingler giderek düşmeye devam etti.

BARAJ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın aynı adlı filminden yola çıkarak dizi haline getirilen Baraj, reytinglerdeki düşüş sebebiyle final kararı aldı. Buna göre dizi 39. Son bölümü ile Mayıs ayında final yapacak.

BARAJ 34. YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Nazım, Nehir’in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir’in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir’le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’i de alıp Halit’in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?

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BARAJ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nazım’ın Nehir’in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir’in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım’ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra’nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert’in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye’nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem’in cesedi ve bir yandan da Bahar’ın onları Halil’in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

BARAJ YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

BARAJ YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN


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FOX Baraj dizisi
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