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Baraja akan derenin önüne kaçak set çekmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 17:55 | Son Güncelleme

Baraja akan derenin önüne kaçak set çekmişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'na yakın bir bölgedeki dere önüne kaçak set çekildiği belirlendi.

İlçede son günlerde etkili olan yağışa rağmen Mumcular Barajı'nda su seviyesinin artmaması üzerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, baraja yakın mesafedeki derenin önüne beton set çekildiğini tespit etti.

Setin ne amaçla yapıldığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Beton setin Bodrum Kaymakamlığı onayıyla gelecek günlerde yıkılacağı belirtildi.

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baraj bodrum DSİ Muğla Mumcular MUSKİ Su

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