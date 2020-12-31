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Baraja düşen araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti

31.12.2020 22:24 | Son Güncelleme:
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Baraja düşen araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti

Antalya’da kontrolden çıkarak baraja düşen otomobil alev aldı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Finike -Elmalı karayolu Yalnız Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca Mavikent Mahallesi’nde seri işçiliği yapan Süleyman Sarı (30), işi bittikten sonra Elmalı ilçesi Düdenköy Mahallesi’ndeki evine dönmek üzere yola çıktı. Sarı’nın kullandığı plakası belirlenemeyen araç Finike Yalnız Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp Kapıçay Barajı’na düştü. Bir anda alev alan otomobil içinde bulunan Süleyman Sarı yanarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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