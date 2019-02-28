Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (2)

BİLGE VE AĞABEYİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİ

Babasultan Barajı'na düşen otomobilde boğularak yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri gözyaşları içinde defnedildi. Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri, bugün ikindi vakti İnegöl Emirsultan Camisi'ne getiridi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Bursa merkezine götürülen cenazeler Alaşar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan baba Hüseyin Çakır, sık sık çocuklarının tabutlarına sarılarak dua etti, cenazeler taşınırken tabutlara omuz verdi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)



