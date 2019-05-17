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Baraja gelen yüzlerce pelikan ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na ilk kez gelen pelikanlar, görenleri şaşırttı.

Baraja gelen yüzlerce pelikan ilgi odağı oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na ilk kez gelen pelikanlar, görenleri şaşırttı.
İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı'nda pelikan sürüsünü görenler şaşkınlık yaşadı. Daha önce ördek ve leyleklerin görüldüğü baraj gölünde bu kez pelikanlar boy gösterdi. Pelikan sürüsünü görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Barajın bulunduğu Hamzabey Mahallesi sakinleri, baraja her yıl leyleklerın geldiğini bu yıl da pelikanların gelmesiyle şaşırdıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Baraja gelen yüzlerce pelikan ilgi odağı olduBaraja gelen yüzlerce pelikan ilgi odağı olduBaraja gelen yüzlerce pelikan ilgi odağı olduBaraja gelen yüzlerce pelikan ilgi odağı oldu

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