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Baraja giren kişi kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 22:16 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, Hasan Sayılgan (49), yüzmek için girdiği Ermenek Baraj Gölü'nde kayboldu.

Baraja giren kişi kayboldu

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, Hasan Sayılgan (49), yüzmek için girdiği Ermenek Baraj Gölü'nde kayboldu. Sayılgan, yapılan çalışmalara rağmen bulunamazken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.
Olay, Ermenek Baraj Gölü'nün Ardıçkaya köyü Manastır Avla mevkii kıyısında meydana geldi. Hasan Sayılgan ile eşi Gülsüm Sayılgan barajın kenarına gitti. Hasan Sayılgan daha sonra yüzmek için baraj gölüne girdi. Sayılgan bir süre yüzdükten sonra kıyıya yaklaşık 25 metre mesafede gözden kayboldu. Durumu fark eden eşi Gülsüm Sayılgan, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri çağrıldı. Yapılan aramalara rağmen Sayılgan bulunamadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verilirken, çalışmalar yarın sabah yeniden başlayacak.

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Baraja giren kişi kaybolduBaraja giren kişi kaybolduBaraja giren kişi kayboldu

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