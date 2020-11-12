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Baraja uçan otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 15:07 | Son Güncelleme

Bartın-Karabük karayolunda gece meydana gelen ve GPS tespiti ile baraja uçtuğu belirlenen otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre kaza Bartın - Karabük karayolu Derbent Köyü Kirazlı mevki’inde meydana geldi.

Bartın-Karabük karayolunda gece meydana gelen ve GPS tespiti ile baraja uçtuğu belirlenen otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza Bartın - Karabük karayolu Derbent Köyü Kirazlı mevki’inde meydana geldi. Yol çalışmalarında işçi olarak çalışan Tunahan Alkan (26), Barış Altay (25) ve Kadir Karadeli (23) kiraladıkları otomobille gezintiye çıktı. Karabük istikametine seyir halinde olan Tunahan Alkan (26) yönetimindeki 67 AZ 743 plakalı kiralık otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek yaklaşık 150 metreden baraja uçtu. Sürücü ve iki kişiden haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde otomobilin kiralık olduğunu belirleyen ekipler, firma ile irtibata geçerek aracın GPS’sinin konumunun Kirazlı Barajı bölgesinde olduğunu tespit ederken bölgeye Jandarma, 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığından dalgıçlar gönderildi. Yolun kenarında araç parçalarını bulan ekipler barajda arama çalışmaları yaparak otomobilin yerini tespit etti.
Yapılan çalışmalarda otomobil içerisinde bulunan iki kişinin cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkartıldı. Otomobilde üçüncü kişinin olduğu yönünde bilgilerin verilmesi üzerine ekipler barajda arama çalışmalarını sürdürdü. Uzun uğraşlar sonucunda dalgıçlar üçüncü kişinin de cansız bedenine ulaşarak bulunduğu yerden çıkartıldı.
Üç arkadaşın cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. Barajdaki araç vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

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