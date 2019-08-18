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Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 02:22 | Son Güncelleme

Bartın’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin baraja uçması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cesedine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bartın’ın Hasankadı beldesinde meydana gelen kazada İlyas Özgüç(35) idaresindeki 74 AAC 324 plakalı otomobil yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kışla Barajı’na uçtu.

Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı

Bartın’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin baraja uçması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bartın’ın Hasankadı beldesinde meydana gelen kazada İlyas Özgüç(35) idaresindeki 74 AAC 324 plakalı otomobil yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kışla Barajı’na uçtu. Araçta bulunan baba Hüseyin Özgüç(65) oğulları İsmail ve İlyas Özgüç(35) ile damatları Muhammet Karakaş(45) ve Arif Üstünbaş(46) araçla birlikte sulara kapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ve güvenlik güçleri sevk edildi. Baraj sularına kapılan ve yüzerek kıyıya çıkan Arif Üstünbaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından baraj sularında kaybolan 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarında baraja uçan otomobil 6 metre derinlikte bulunurken, baba Hüseyin Özgüç’ün cansız bedeni aracın içinde bulundu. İki oğul İsmail ve İlyas Özgüç ile damat Muhammet Karakaş’ın cesetleri ise araçtan 10 metre uzakta suyun içinde bulundu. Sudan çıkartılan 4 kişinin cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Baba Hüseyin Özgüç’ün iki oğlu ve damadı ile Bakraçboz Köyü’nden Bakioğlu Köyü’ne yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı

Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı

Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı

Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı

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