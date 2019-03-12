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Baraja uçan otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde, telefonda konuştuğu kız arkadaşıyla tartıştığı ileri sürülen 17 yaşındaki M.D.'nin kullandığı otomobil, Çaygören Barajı'na uçtu.

Baraja uçan otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde, telefonda konuştuğu kız arkadaşıyla tartıştığı ileri sürülen 17 yaşındaki M.D.'nin kullandığı otomobil, Çaygören Barajı'na uçtu. Dalgıçlar, gencin cansız bedenine ulaştı.
Sındırgı ilçesinde saat 03.00 sıralarında meydana olayda, M.D., amcasına ait 10 SU 124 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Yolda telefonla konuştuğu kız arkadaşıyla tartıştığı ileri sürülen M.D., Çaygören Barajı kenarına geldi. M.D.'nin kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle baraja uçtu. Olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri, uzun uğraşılar sonrası otomobili ve M.D.'nin cansız bedenini sudan çıkardı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Baraja uçan otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü öldüBaraja uçan otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü öldüBaraja uçan otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü öldüBaraja uçan otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

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