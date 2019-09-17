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Barajda bulanan cesedin kime ait olduğu belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, barajda bulunan çıplak erkek cesedinin Emrah Can'a (34) ait olduğu belirlendi. Emrah Can'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Barajda bulanan cesedin kime ait olduğu belirlendi

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, barajda bulunan çıplak erkek cesedinin Emrah Can'a (34) ait olduğu belirlendi. Emrah Can'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.
Gedikli Mahallesi sakinleri, 7 Eylül'de, Kozan Barajı'nda çıplak erkek görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen jandarma ekiplerince sudan çıkarılan erkeğin yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Baraj çevresinde de inceleme yapan jandarma, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için de çalışma başlattı. Çalışmada yapılan kayıp başvurularını değerlendiren jandarma, 4 Eylül'de kaybolan Emrah Can'ın eşkalinin, cesede uyduğunu tespit etti. Emrah Can'ın ailesi, haber vermesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na gelerek cesedin kayıp oğullarına ait olduğunu belirledi. Emrah Can'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

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Barajda bulanan cesedin kime ait olduğu belirlendiBarajda bulanan cesedin kime ait olduğu belirlendi

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