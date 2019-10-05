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Barajda erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 17:56 | Son Güncelleme

Karaman’da balık tutmaya giden vatandaşlar tarafından barajda erkek cesedi bulundu.Olay, Karaman merkeze bağlı Dereköy köyünde bulunan Fisandun Barajında meydana geldi.

Karaman’da balık tutmaya giden vatandaşlar tarafından barajda erkek cesedi bulundu.
Olay, Karaman merkeze bağlı Dereköy köyünde bulunan Fisandun Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraja balık tutmaya gelen balıkçılar, suyun üzerinde bir erkek bedeni olduğunu fark etti. Hareketsiz halde duran bedeni görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sudan çıkartılan bedenin 37 yaşındaki Cemalettin Kocaker’e ait olduğu ve şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Baraja balık tutmaya gelen ve cesedi bulan balıkçı İsmail Bezgin, "Biz arkadaşlarla balık tutarken suda bir kişinin olduğunu gördük. Kurtarmak için yanına gittiğimizde ölü olduğunu fark ettik ve ekiplere haber verdik" ifadelerini kullandı.
Olayın nasıl gerçekleştiği ve şahsın ölüm sebebi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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