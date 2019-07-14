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Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde serinlemek için Dilimli Barajı’na giren 2’si kardeş 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı’nda meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde serinlemek için Dilimli Barajı’na giren 2’si kardeş 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı’nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için baraja girmiş ve kaybolmuştu. Ekiplerce akşam saatlerinden itibaren arama çalışmalar başlatılmış ancak çocuklardan bir haber alınamamıştı. Bugün Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerin çalışmaları sonucu 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının cansız bedenini gören aileler olay yerinde fenalaşırken 3 çocuğun cenazesi ise otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Barajda kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı
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