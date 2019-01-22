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Barajda kaybolan balıkçıya arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 17:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan Esat Akbaş'ı (71) arama çalışmaları sürüyor.

Ali Can ZERAY/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan Esat Akbaş'ı (71) arama çalışmaları sürüyor. İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyündeki Hamzadere Barajı'na balık avlamak için açılan Nevzat Güneş ile Eset Akbaş'ın içinde bulunduğu balıkçı teknesi, bilinmeyen nedenle battı. Nevzat Güneş, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılırken, Esat Akbaş ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi atlatan Güneş, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü dalgıçları, Esat Akbaş için barajda arama çalışması yaptı. Dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmalarına bugün devam edildi. Köylülerin de katıldığı çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Nevzat Güneş'i kurtaran balıkçılardan Ahmet Avcı, "Suda balık ağlarını kontrol ederken rüzgarın kesilmesiyle ses duydum. Teknem ile suda ilerlediğimde Nevzat Güneş'i kayığın içinde gördüm. Bu sırada kayığın battığını fark eden balıkçı Kamil Yamalı da geldi. Oda kayığın battığını fark etmiş. Nevzat Güneş'i kayığıma alarak karaya çıkardık. Çok üşümüş, bitkin haldeydi. Daha sonra arabayla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürdük. Şu an durumunun iyi olduğunu öğrendik fakat Esat Akbaş'ı hiç görmedik" dedi. 'HİÇ AYRILMAZLARDI' Kocahıdır köyü muhtarı Rüstem Önal ise batan tekneden sağ kurtulan Nevzat Güneş ile suda kaybolan Esat Akbaş'ın hiç ayrılmayan iki arkadaş olduğunu belirterek, "Dün balık avlamak amacıyla baraja ağ atan, Esat Akbaş ile Nevzat Güneş, suya düşüyor. Balıkçı arkadaşların farkına varmasıyla Nevzat Güneş, kurtarıldı, fakat Esat Akbaş, maalesef kurtarılamadı. İki arkadaş hep beraber balık avlar ve hiç ayrılmazlardı. Arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

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