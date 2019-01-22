Barajda kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor (2)

CESED\u0130 BULUNDU\n\u0130psala il\u00e7esindeki Hamzadere Baraj\u0131'nda teknenin batmas\u0131 sonucu kaybolan ve ekipler taraf\u0131ndan aranan bal\u0131k\u00e7\u0131 Esat Akba\u015f'\u0131n cesedi bulundu. Akba\u015f'\u0131n cans\u0131z bedeni, \u0130psala Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Elon Musk yay\u0131nlad\u0131! \u0130\u015fte yeni uzay arac\u0131n\u0131n ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriOtomobilin \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 Suriyeli kad\u0131n yaraland\u0131Tehlikeli bal\u0131k av\u0131
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