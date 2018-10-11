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Barajda kıyıya vuran balıklar toplanıp, çukura gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı yapılan Tahtaköprü Baraj'ında, Amik Ovası'na su verilmesi nedeniyle debinin düşmesi sonucu toplu halde telef olup kıyıya vuran balıklar, belediye ekipleri tarafından toplanıp, çukura gömüldü.

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı yapılan Tahtaköprü Baraj'ında, Amik Ovası'na su verilmesi nedeniyle debinin düşmesi sonucu toplu halde telef olup kıyıya vuran balıklar, belediye ekipleri tarafından toplanıp, çukura gömüldü. Yesemek ile Ağalarobası Mahallesi'nde kıyıları bulunan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, Amik Ovası'na su verilmesi nedeniyle geçen pazar günü düştü. Su seviyesinin düşmesinin ardından barajda toplu olarak telef olup kıyıya vuran çok sayıda balığın, çevreye yaydığı kokuyu ve vatandaşların bilmeden almasını önlemek amacıyla belediye tarafından temizlik çalışması başlatıldı. İş makinesiyle açılan dev çukura temizlik işçileri ve iş makinesiyle kıyı boyunca toplanan ölü balıklar açılan çukura gömülerek üzeri kireçlenip kapatıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, barajdaki balık ölümlerinin, su seviyesinin düşmesine bağlı olarak sudaki oksijenin azalmasından kaynaklandığının tahmin edildiği, balıklardan ve sudan numune alındığını, analiz sonuçlarının gelmesiyle balık ölümlerinin kesinlik kazanacağı kaydedilirken, bu süre içerisinde yöre sakinleri barajda balık avlamaması konusunda uyarılarda bulunuldu. FOTOĞRAFLI

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