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Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan ve 22 farklı türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Tahtaköprü Barajı'nda, su seviyesi gözle görülür derecede düştü.

Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan ve 22 farklı türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Tahtaköprü Barajı'nda, su seviyesi gözle görülür derecede düştü. Suyun çekilmesiyle tarihi Hicaz Demiryolu hattı ve menfezler ortaya çıktı.
İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Yesemek, Şahmaran, Ağalarobası ve Filli Tepe mahallesi sınırları içerisinde yer alan baraj aynı zamanda ve Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından göçmen kuşların en önemli göç yolu üzerinde bulunuyor. Tahtaköprü Barajı, 8 takım ile 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor. Barajda su seviyesi, başlatılan yükselti çalışmaları ve Amik Ovası'na su verilmesi nedeniyle gözle görülür şekilde düştü.
BAZI BÖLGELERDE SU TAMAMEN ÇEKİLDİ
20 bin hektarlık alanı kapsayan ve 11 milyon olması gereken Tahtaköprü Baraj'ında su seviyesinin 45 yıl sonra ilk kez bu kadar düşmesi, bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmesi nedeniyle, gölde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayanlar zor günler yaşarken, sudaki oksijen yetersizliği nedeniyle de binlerce ölü sazan balığı da kıyıya vurdu.
TARİHİ HİCAZ DEMİR YOLU GÖRÜNDÜ
Tahtaköprü Barajı'na bir an önce su takviyesi yapılarak eski günlerine kavuşması beklenirken, çekilen suyun ardından daha önce teknelerle gidilen adalara yürüyerek ve araçlarla gidilebiliyor. Koyunların otlak alanı ve Abdulhamit tarafından 1900-1908 yıllarında inşa edilen Tarihi Hicaz Demir Yolu'nun 1974 yılında barajla birlikte su altında kalan 20 kilometrelik hat alanı ile menfez de suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.
Tahtaköprü Barajı'nda ilk kez yürüyerek gittiklerini belirten Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, "45 yıl sonra ilk kez barajın suyu, barajda başlatılan çalışmalar ve Amik Ovasına su verilmesi nedeniyle bu kadar düştü. 1974 yılında baraj yapılmadan önce dedelerimizin yıllardır kullandığı Tarihi Hicaz Demiryolu'nun ilk geçtiği 20 kilometrelik hattın döşendiği alanın ve menfezlerin suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Tahtaköprü Barajı'nın ilk kez 45 yıl sonra bu haline tanıklık ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründüBarajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründüBarajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründüBarajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü

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