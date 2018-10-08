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Barajda su çekilince kayalık kıyıda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:18 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Almus ilçesinde 52 yıldır elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı’nda su seviyesi gözle görülür derecede düştü.

Barajda su çekilince kayalık kıyıda kaldı

Fatih YILMAZ/ALMUS(Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Almus ilçesinde 52 yıldır elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı’nda su seviyesi gözle görülür derecede düştü. Suların çekilmesiyle daha önce su içinde bulunan kayalık yürüyerek gidilebilir hale geldi.
Almus Barajı'nda suyun yaklaşık 110 metre çekilmesiyle birlikte daha önce teknelerle gidilen, kıyıya 60 metre mesafedeki 'Malkayası' adı verilen kayalık alan yürünerek gidilebilir hale geldi. Üzerinde bir bayrak direği ve Türk bayrağı bulunan kayalığın su dışında kalmasıyla birlikte çevredekiler, eskiden teknelerle dolaştıkları alanlarda yürüyerek gezip fotoğraf çekmeye başladı.
Almus Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adem Aslan suyun çekilmesine kuraklığın neden olduğunu belirterek, "Almus barajındaki su çekilmesi daha önce de oldu, ben bir iki defa gördüm. Bundan 25 yıl önce oldu. Hattaki bundan daha fazla çekildi. Sebebi tamamen kuraklıktır. Havaların yağışlı olmaması, kar yağmamasıdır. Bu yıl mayıs ayından itibaren barajda su çekilmeye başladı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Barajda su çekilince kayalık kıyıda kaldıBarajda su çekilince kayalık kıyıda kaldıBarajda su çekilince kayalık kıyıda kaldıBarajda su çekilince kayalık kıyıda kaldı

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