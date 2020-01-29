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Barajdaki balık kafesleri buzla kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

 SİVAS'ın İmranlı ilçesinde soğuk havanın etkisi ile İmranlı Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde soğuk havanın etkisi ile İmranlı Barajı'nın yüzeyi buz tuttu. Alabalık yetiştirilen barajdaki kafeslerin tamamen buzla kaplandığı görüldü.
İmranlı ilçesinde soğuk hava etkisini hissettiriyor. İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sulama ve enerji üretmek amacıyla kullanılan İmranlı Barajı'nın yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tuttu. Baraj gölünde bulunan alabalık tesislerindeki kafeslerin de tamamen donduğu görüldü. Donan baraj gölü havadan drone ile de görüntülendi.

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