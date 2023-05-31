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Barajdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, önlem amaçlı kapaklar açıldı!

31.05.2023 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Kılıçkaya Barajı'nda taşkın riskini önlemek için kapaklar açıldı.

Barajdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, önlem amaçlı kapaklar açıldı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, güz döneminde kuraklık nedeniyle suyu büyük ölçüde çekilen Kılıçkaya Barajı, son zamanlardaki yağışlar nedeniyle yeniden doldu. Barajın dolu savak kapakları su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açıldı.

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İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik göl havzası son 2 ay içerisindeki yoğun yağışlar nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

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Baraj göletini besleyen ırmak ve derelerden gelen yoğun su sebebiyle, Devlet Su İşleri Suşehri 192'nci Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, göl havzasında bulunan fazla suların bırakılması için dolu savak kapaklarını açtı.

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Baraj kapaklarının açılacağını duyan vatandaşlar ise bölgeye gelerek, suyun akışını ilgiyle izledi. (DHA)

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Sivas baraj

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