Barajdaki güneş panelini çaldılar

Afyonkarahisar’da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait barajın vana odasındaki güneş panelini çalan baba ve çocuğu jandarma ekiplerinin drone takibi ile yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde meydana geldi. Yapraklı Barajı civarında önleyici kolluk devriyesi görevi icra eden jandarma ekipleri barajın dış duvarındaki patika yolda küçük bir çocuğun elinde bir nesne taşıdığı ve barajın üzerindeki yolda bir şahsın onu beklediği gördü. Durumdan şüphelenen ekipler ismi açıklanmayan küçük yaştaki çocuk ve A.O. isimli babasını durumundan şüphelenerek kimlik sorgulaması yaptı. Ekipler şahısları küçük çocuğun taşıdığı güneş panelini nereden bulduklarını sorunca ‘Yapraklı Barajı’nın altındaki ağaçlık bölgede bulduklarını’ yanıtını aldı. Aldıkları çelişkili cevaplar üzerine bölgede drone kaldıran ekipler baraj yolunun üstünde bulunan ve daha sonra vana odası olduğu belirlenen yerin çatısında güneş paneli tertibatı olduğunu ancak panelin olmadığını görünce şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların 60x60 ebadındaki güneş panelini çaldıkları anlaşılınca DSİ yetkileri ile irtibat geçildi. DSİ yetkilileri ise şahıslardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

