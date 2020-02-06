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Barajdaki su seviyesi 5 ayın ardından yükselmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Boğazköy barajında 5 ay aradan sonra su seviyesi yeniden yükselmeye başladı.

Barajdaki su seviyesi 5 ayın ardından yükselmeye başladı

21 Eylül 2019 tarihinde Boğazköy barajındaki su seviyesi neredeyse yarı yarıya inmişti. Suların çekilmesiyle eski köprü yeniden gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan manzara ise herkesi endişelendirdi. Yenişehir ve İnegöl’de bulunan bazı tarım alanları barajdan gelen sularla sulanıyor. Suların çekilmesinin en büyük sebebi ise havaların aşırı kurak geçmesi. Bazı bölgelerde su seviyesi yok denecek kadar az. Ancak barajdaki su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Son zamanlarda yağan yağmurların ardından suyun tekrar yükselmesi herkesi sevindirdi.

5 ay sonra barajda su seviyesi yükselmeye başladı

(İHA)

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Bursa inegöl baraj

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