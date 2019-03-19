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BARAJLAR DOLDU SU TAHLİYELERİ BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

BARAJLAR DOLDU SU TAHLİYELERİ BAŞLADI KİLİS'in su ihtiyacını karşılayan Seve Barajı'nda yağışlarla beraber su seviyesinin yükselmesi ile kapaklar kontrolü şekilde açılarak su tahliyesine başlandı.

BARAJLAR DOLDU SU TAHLİYELERİ BAŞLADI

KİLİS'in su ihtiyacını karşılayan Seve Barajı'nda yağışlarla beraber su seviyesinin yükselmesi ile kapaklar kontrolü şekilde açılarak su tahliyesine başlandı. Son yıllarda yağışın az olması nedeni ile kuruma noktasına gelen Afrin ve Seve Barajı ile Konak, Balikli, Sapkanlı ile Musabeyli Üçpınar göletleri bu yıl etkili olan yağışlarla doldu. Bugün itibariyle 18 milyon metreküp su tutan Seve Barajı'nda, Devlet Su İşleri ile Kilis Belediyesi çalışanlanları tarafından kontrollü şekilde kapaklar açılarak su tahliyesine başlandı. Yağış miktarına bağlı olarak barajdaki su tahliyesinin devam edeceği bildirildi. Afrin Barajı'nın ise ocak ayından itibaren su tutmaya başladığı ve kısa süre içerisinde 38 milyon metreküp suya ulaşıldığı bildirildi.
Afrin barajının da su kapasitesinin dolması nedeniyle burada da peyder pey su tahliyesinin yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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- Seve Barajından görüntüler
- Barajdan genel ve detaylar
- Çeşitli noktalardan barajdan görüntüler
- Kilis Belediyesi Yetilisi Nadir Özpıdan’ın konuşması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU:340 MB

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